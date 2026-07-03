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ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

WAYS TO GET RID OF DARK CIRCLES
WAYS TO GET RID OF DARK CIRCLES (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 3, 2026 at 12:36 PM IST

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ਚਮੜੀ, ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

My.ClevelandClinic ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

  1. ਉਮਰ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਮਾ: ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਜੈਨੇਟਿਕਸ: ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  4. ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ): ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ: ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  7. ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  8. ਅਨੀਮੀਆ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ: ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ।

ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟਾਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ: ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੀਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਰਤੋ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ: ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

ਆਲੂ ਦਾ ਰਸ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਸ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ।

ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੋ: ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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DARK CIRCLES UNDER EYES
DARK CIRCLES CAUSES
ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
WAYS TO GET RID OF DARK CIRCLES

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