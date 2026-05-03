ਆਖਿਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਜਲਦੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 3, 2026 at 2:45 PM IST

BROWN AFTER CUTTING THE APPLE: ਫਲ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਬ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੇਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੇਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡੀਡੀਯੂ ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਸੇਬ ਦਾ ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੇਲਾਨਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਬ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ।

ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਸੇਬ ਦਾ ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਪਾਸ਼ਾ

ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 7-14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੇਬ 3-5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 6-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੇਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਹਨ, ਨਰਮ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਹੈ।
  2. ਭੂਰੇਪਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ: ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਸੇਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
  4. ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਮਕੀਨ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਵੇਂ ਪੈਕ ਕਰੀਏ?

ਸੇਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਲ ਹੈ ਪਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੇਬ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

