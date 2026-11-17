ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੂੰਆਂ? ਜਾਣ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂੰਆਂ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 17, 2026 at 1:39 PM IST
CAUSES OF HEAD LICE: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕੀੜੇ ਉਦੋਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂੰਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ?
- ਜੂੰਆਂ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸਫੈਦ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੂੰਆਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਂਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੂੰਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-
- ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੂੰਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੰਘੀ, ਟੋਪੀ, ਹੇਅਰ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ।
- ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਨਿਕਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 9-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੂੰਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ?
- ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੜ ਜੂੰਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੂੰਆਂ ਮਰ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਡੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਡੇ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂੰਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ: ਜੂੰਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਥਰਿਨ, ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ ਜਾਂ ਬੈਂਜਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ।
ਜੂੰਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਘੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜੂੰਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ 2-3 ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂੰਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ: ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਓ।
- ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ਬੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਕੰਘੀ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ।
- ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ: ਨਿੰਮ ਦੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲਓ।
ਟੀ-ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ: ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੌੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ?
- ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਜਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੁਖਾਰ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣਾ
- ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/head-lice/symptoms-causes/syc-20356180
https://www.healthline.com/health/head-lice
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