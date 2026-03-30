ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ? ਜਾਣੋ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ? ਜਾਣੋ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 3:27 PM IST
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਈ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ "ਥਰੋਟਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। 29 ਫੀਸਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਐਲਐਨਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਕੁੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ 19 ਫੀਸਦੀ, ਰਸਾਇਣ (ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ) 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਪਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Hardeep Singh Puri rubbishes rumours of lockdown in India amid West Asia conflict; calls it " irresponsible and harmful"

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ਬਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ COVID-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ COVID-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਐਨਰਜੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ COVID-19 ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀ ਹੈ?
ਐਨਰਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਨਰਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਲਟ ਐਨਰਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਐਨਰਜੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ (ਬਿਜਲੀ, ਬਾਲਣ) ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕਾਰ-ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ) ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 2026 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 2026 ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਵਿਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
