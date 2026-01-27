18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ...
ਝੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : January 27, 2026 at 10:35 AM IST
ਗ਼ਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਲ ਝੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜਨ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਘਟਣਾ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਜੇਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50-100 ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੰਜੇ ਪੈਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਰਦ ਪੈਟਰਨ ਗੰਜਾਪਨ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਜਨੇਟਿਕ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲੀ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ DHT ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਾਜ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ "M"-ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਝੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਅਤੇ ਡੀਐਚਟੀ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਲ
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ DHT ਹਾਰਮੋਨ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ
ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੰਜੇਪਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।-ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੇਠੀ
