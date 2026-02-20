ਖੰਘਦੇ, ਛਿੱਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ

ਖੰਘਦੇ, ਛਿੱਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : February 20, 2026 at 10:59 AM IST
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ, ਹੱਸਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਆਸਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਓਵਰਐਕਟਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਸਣ ਕਰੀਏ?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਉਤਕਾਟਾਸਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਡੂ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਕਾਟਾਸਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਪੱਟਾਂ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਾ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੀਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਉਤਕਾਟਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਓ।
- ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ।
- ਸਾਹ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
- ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- 20 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
- ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲਓ।
- ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
