ਕੀ ਯੋਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Published : November 27, 2026 at 1:18 PM IST
YOGA FOR HEALTHY HEART: ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਲੱਛਣਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਹਲਕੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਹੌਲੀ ਹਰਕਤਾਂ, ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਔਖੇ ਆਸਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੋਕਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਆਸਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
- ਹਲਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸੈਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਕਲੀਫ਼, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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