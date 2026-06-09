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ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ? ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਕਦਮ

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

CAUSES OF TOOTH LOSS
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 9, 2026 at 12:07 PM IST

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CAUSES OF TOOTH LOSS: ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੰਦ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੰਦ ਸੜਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੂੜੇ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  3. ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ।
  4. ਦੰਦ ਪੀਸਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੰਦ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੰਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

  1. ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ
  2. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ
  3. ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਊਥਗਾਰਡ ਪਾਓ
  4. ਦੰਦ ਪੀਸਣ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
  5. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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