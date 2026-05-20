ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ (Getty Image)
Published : May 20, 2026 at 2:50 PM IST

BENEFITS OF SALT TOOTHPASTE: ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਮਕ-ਅਧਾਰਤ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੁੱਥਪੇਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਮਕ ਨਾਲ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਮ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਲੂਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੂਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ: ਲੂਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੂਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਟੁੱਥਪੇਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ?

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

  1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰੋ।
  5. ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

