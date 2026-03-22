ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ...
Published : March 22, 2026 at 10:58 AM IST
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (ਯੂਵੀ) ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਬਰਨ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਬਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਟੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਸਨਬਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਛਿੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
- ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਟੈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਾਲੇਪਨ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ?
ਸਾਰੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ: ਵਿਆਪਕ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ SPF ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ UVA ਅਤੇ UVB ਦੋਵਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- SPF 30 ਜਾਂ ਵੱਧ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦੇ SPF ਵਾਲੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਚੁਣੋ
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟੇਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ।
ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ: ਇਸ ਚਮੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤੇਲਯੁਕਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ: ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਰਹੇਗੀ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ: ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੀ ਖਣਿਜ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?
- ਸਮਾਂ: ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰਦਨ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਓ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
