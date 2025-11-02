ETV Bharat / lifestyle

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ

ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚਪਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

JOWAR OR RAGI HEALTH BENEFITS
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਗੀ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 2, 2025 at 7:44 AM IST

ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

JOWAR OR RAGI HEALTH BENEFITS
ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਲੇਟ (GETTY IMAGES)

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਗੀ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ: ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਗੀ?

JOWAR OR RAGI HEALTH BENEFITS
ਰਾਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ (GETTY IMAGES)

ਜਵਾਰ ਰੋਟੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਰੋਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਪਾਚਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਦਮ ਸਹੀ ਹੈ।

JOWAR OR RAGI HEALTH BENEFITS
ਜਵਾਰ ਆ ਆਟਾ (GETTY IMAGES)

ਰਾਗੀ ਰੋਟੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

JOWAR OR RAGI HEALTH BENEFITS
ਪੌਸਟਿਕ ਖਾਣਾ (GETTY IMAGES)

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਰੁਚਿਤਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੁਪਰਫੂਡ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

