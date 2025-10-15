ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
NHS.UK ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਗਾਓ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ pH ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਖੁਜਲੀ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਨੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ?
ਯੋਨੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਨਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਫਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
