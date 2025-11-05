ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਿਹਤਰ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਿਹਤਰ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2025 at 3:02 PM IST
BODY MASSAGE BENEFITS: ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਗੁੰਨਣ ਅਤੇ ਰਗੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਕੂਹਣੀਆਂ, ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਤਣਾਅ, ਗਠੀਆ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੇਲ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਮਾਲਿਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ - ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹਲਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ - ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਹੈ। ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇਗਾ।
ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ - ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ - ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਦ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੇਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-