ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ 2024 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਕਾਰ ਚਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 10:49 AM IST
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਕਾਰ ਰੁੱਕਣ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਚਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਇਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 13.9 ਮੀਟਰ ਚਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 184(c) ਅਨੁਸਾਰ, 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰ ਚਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀਆਂ?
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ, ਮੈਪ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਫ਼ੋਨ ਫੜਨਾ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਰਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਇਰਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਕਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 80 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 184 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।- ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
2024 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 2,002 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 4,831 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
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