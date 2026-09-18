ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚਮਕ !

ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚਮਕ !
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Published : September 18, 2026 at 12:50 PM IST
TIPS FOR FLOOR CLEANING: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਸ਼ 'ਚੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ। ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਗੰਦਾ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਮਿਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਗੰਦਗੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਪ-ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਲੂਣ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇਗਾ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਧੂੜ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਣ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਸ਼ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਲੂਣ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈ-ਸਕ੍ਰੱਬ ਕਰੋ
ਡ੍ਰਾਈ-ਸਕ੍ਰੱਬਿੰਗ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਈ ਲੂਣ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਕੋ। ਫਿਰ ਖੁਰਦੁਰੇ ਟੈਕਸਚਰ ਵਾਲੇ ਮੋਪਸ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਗੜੋ। ਲੂਣ ਹਲਕੇ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਗੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਲਗਾਓ
ਹੁਣ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਸ਼ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਓ। ਪੋਚਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਕੋਸਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੋਚਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
- ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ 'ਤੇ ਕੱਚੀ ਮੈਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲੂਣ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਸ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ।
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