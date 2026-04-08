ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਇਹ 5 ਜੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : April 8, 2026 at 1:11 PM IST
WHICH JUICE MAKES HAIR THICKER: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟਿਨ ਵਰਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੂਸ
ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਲ ਝੜਨ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਵਲਾ, ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕੜੀ ਪੱਤੇ, ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਬਣਾਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਂਵਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਮੂਦੀ - ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਗੋਂ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ, ਦੋ ਅਖਰੋਟ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੂਦੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ - ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਾਜਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੁਕੰਦਰ, ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੂਸ ਬਣਾਓ। ਗਾਜਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੁਕੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਜੂਸ - ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ। ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਸੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਐਲੋਵੇਰਾ-ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੋਪੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਪਲਪ, ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੂਸ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
