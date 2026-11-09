ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DONT SHARE PERSONAL ITEMS (Getty Image)
Published : November 9, 2026 at 10:45 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲੀਆ, ਬੁਰਸ਼, ਨੇਲ ਕਟਰ, ਕੰਘੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
- ਤੌਲੀਆ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਉਸ ਤੌਲੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਬੁਰਸ਼: ਕਈ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰਸ਼ ਗੰਦੇ ਮੂੰਹ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨੇਲ ਕਟਰ: ਨੇਲ ਕਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇਲ ਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਕੰਘੀ: ਕੰਘੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਘੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਬਣ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੇਜ਼ਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਖੂਨ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਜ਼ਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।