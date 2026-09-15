ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : September 15, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 12:25 PM IST
THINGS STOP DOING BETTER SLEEP: ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਫ਼ੋਨ ਦੇਖਣਾ: ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ: ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੀਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਝਪਕੀ ਲੈਣਾ: ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਝਪਕੀ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਪਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਝਪਕੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ: ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ: ਜੇਕਰ ਬਿਸਤਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਮੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਨੀਂਦ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ: ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35185434/
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/sleep-hygiene-simple-practices-for-better-rest
https://www.thensf.org/the-benefits-of-napping/
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