ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ
ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 25, 2025 at 12:36 PM IST
HOT WATER FOOT SOAK FOR HEADACHE: ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਜਸ਼ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਪਲੰਟਰ ਫਾਸਸੀਆਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਜੀ ਹਾਂ...ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੁਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਸਮ ਲੂਣ ਜਾਂ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਕੰਪਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਸੌਣ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 104 ਅਤੇ 108 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
