ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2026: ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 2026: ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : September 6, 2026 at 11:41 AM IST
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ
ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼ (ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੂਪ), ਤਰੁਣ ਗਣਪਤੀ (ਯੁਵਾ ਰੂਪ), ਭਗਤੀ ਗਣੇਸ਼ (ਭਗਤ ਰੂਪ), ਵੀਰ ਗਣਪਤੀ (ਵੀਰ ਰੂਪ), ਸ਼ਕਤੀ ਗਣਪਤੀ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ) ਅਤੇ ਦਵਿਜ ਗਣਪਤੀ (ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਮਿਆ ਰੂਪ) ਆਦਿ।
ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਚਾਂਦੀ ਗਣੇਸ਼ - ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
- ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਗਣੇਸ਼ - ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
- ਤਾਂਬਾ ਗਣੇਸ਼ਾ - ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ
- ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗਣੇਸ਼ - ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ
- ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗਣੇਸ਼ - ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਹਲਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ - ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ
- ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਣੇਸ਼ - ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਅੰਬ, ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ - ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ
ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੂ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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