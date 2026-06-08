ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : June 8, 2026 at 12:15 PM IST
ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਟੋਕੀਓ: ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਬੂਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਜੁਕੂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਚੌਰਾਹਾ ਸ਼ਿਬੂਆ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਬ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ: ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਆਪਣੇ ਕੈਸੀਨੋ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਕ: ਇਸ ਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਲਿਨ: ਇਸ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਟੈਕਨੋ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਲੱਬ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।
ਦੁਬਈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਈ ਨਾਮ ਸੋਨੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਫਾਊਂਟੇਨ ਸ਼ੋਅ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪੱਬ ਵਰਗੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਡ੍ਰਿਡ: ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ, ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕਲਚਰ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੰਘਾਈ: ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਨਾਈਟਸਕੇਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪਰਲ ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਹਾਰਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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