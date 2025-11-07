ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਮਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 7, 2025 at 5:23 PM IST
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਲੇ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ 5 ਅਜਿਹੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲੇ
ਚਮੜੀ ਲਈ ਹਲਦੀ: ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਹਲਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਦੀ ਦਾਦ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।"
ਜਾਇਫਲ ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਫਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਇਫਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਦਾਗ-ਧੱਬੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਥੀ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਥੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੈਂਡਰਫ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ, ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕਲੌਂਜੀ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਸਕਲਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਦਾਲਚੀਨੀ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੀਬਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
