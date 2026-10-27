ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।
Published : October 27, 2026 at 12:33 PM IST
DHANTERAS 2026 DATE: ਧਨਤੇਰਸ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਧਨਤਰੋਦਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਧਨਤੇਰਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੂਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ...
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
- ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ, ਕਾਂਟੇ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।
- ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਦਿਨ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕਮਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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