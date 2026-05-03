Cooler ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਏਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : May 3, 2026 at 3:42 PM IST
CAUSES FOR AIR COOLER FIRE BLAST: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੂਲਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੂਲਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਪਚਿਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੇਲਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਮੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੂਲਰ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਫਟਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 40°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੂਲਰ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ।
- ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 6-10 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੂਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
- ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ।
- ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
- ਕੂਲਰ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੂਲਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਹਨੀਕੌਂਬ' ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
