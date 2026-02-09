ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ Kiss Day ਅਤੇ Teddy Day? ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : February 9, 2026 at 10:29 AM IST
ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਵੀਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਰੋਜ਼ ਡੇ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ: ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ: ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਕਲੇਟ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਡੀ ਡੇ: ਟੈਡੀ ਡੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ: ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੱਗ ਡੇ: ਹੱਗ ਡੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੱਫੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਸ ਡੇ: ਕਿੱਸ ਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸ ਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੁੰਮਣ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
