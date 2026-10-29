ਇਸ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ
ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ...
Published : October 29, 2026 at 12:34 PM IST
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ।
ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਅਭਯੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਟਨ (ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੱਬ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰਸਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਬਟਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ: ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਯੰਗ ਲਈ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ - ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਲਕੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਤਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
- ਉਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਬਟਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਬਟਨ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਕ੍ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੱਬ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਯੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
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