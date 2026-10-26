ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 26, 2026 at 4:26 PM IST
PREGNANCY AFTER MISCARRIAGE: ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋੜੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI), ਭਾਵ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ BMI ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ BMI ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੀਮੀਆ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਬੀ12 ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕੁਝ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਜੋੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ।
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