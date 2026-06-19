ETV Bharat / lifestyle

ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ? ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਟਿਪਸ

ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ, ਗਲੇ, ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

COMMON COLD BECOME SERIOUS
COMMON COLD BECOME SERIOUS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 19, 2026 at 12:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਵਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  • ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਰਜੀ, ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  • ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਮਾਈ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ, ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੱਕ, ਸਾਈਨਸ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਕਾਮ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
  1. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
  2. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
  3. ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
  4. ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤੀ।
  5. ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  6. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ।
  7. ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
  8. ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
  9. ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
  1. ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  2. ਕੋਸੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
  3. ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾ ਲਓ।
  4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੂਪ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਸੂਪ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

COMMON COLD BECOME SERIOUS
COMMON COLD RHINOVIRUS SYMPTOMS
BOOST IMMUNITY TIPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.