ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਖੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 6, 2026 at 5:22 PM IST
SUGAR DISADVANTAGES: ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਖੰਡ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ (ਦਿਨ 1 - 2): ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ (ਦਿਨ 3 - 7): ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੋਜਸ਼ ਸੰਕੇਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ (ਦਿਨ 8 - 14): ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ?
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ: ਖੰਡ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ-ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਣਸੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ: ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾ. ਸੇਠੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਪਾਏ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲਾਂ, ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੇਠੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-