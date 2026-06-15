30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
Published : June 15, 2026 at 11:04 AM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਰਿਚਾ ਗੰਗਾਨੀ
ਹਲਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
- ਜੂਸਰ
- 4 ਹਲਦੀ ਦੇ ਗਿੱਠੂ
- 1/2 ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ
- 1 ਸੰਤਰਾ
- 1 ਗਾਜਰ
ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਜੂਸ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੂਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ: ਹਲਦੀ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ: ਹਲਦੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੋਟੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ: ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ: ਹਲਦੀ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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