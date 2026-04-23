ਲਸਣ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਸਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਲਸਣ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : April 23, 2026 at 2:34 PM IST
4 GARLIC TYPES YOU SHOULD AVOID: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਸਣ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨੀ ਲਸਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਲਸਣ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਸਣ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਸਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹਰੇ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੀਬਰ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਰਮ ਜਾਂ ਪਿਘਲਾ ਹੋਇਆ ਲਸਣ: ਤਾਜ਼ੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਰਮ, ਸਪੰਜੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਸਣ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਲਸਣ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਉੱਲੀ: ਲਸਣ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਧੱਬੇ, ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਉੱਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਲਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਲਸਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਗਲ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਢਿੱਲੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ: ਲਸਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਅਕਸਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਕਿਹੜੇ ਲਸਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ?
ਤਾਜ਼ੇ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲਸਣ ਚੁਣੋ ਜੋ ਪੱਕੇ, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲਸਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਧੱਬੇ, ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਸਣ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲਸਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਸਣ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਝਾਅ
- ਇਸਨੂੰ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਸੀਲਬੰਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
- ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਸਣ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
