ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਣ ਲਓ ਸਰਗੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
Published : October 23, 2026 at 12:51 PM IST
KARWA CHAUTH SARGI THALI ITEMS: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਸਰਗੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਗੀ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ।
ਸਰਗੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ 'ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ' ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
'ਸਰਗੀ' ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਲ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਸਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ "ਸਰਗੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸਨੈਕਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
- ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਗੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਡੂ, ਮਠੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹਲਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਰਾਠੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਦੂਰ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ?
- ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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