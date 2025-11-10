ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਕਾਵਟ ? ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Published : November 10, 2025 at 5:13 PM IST
FATIGUE REDUCTION DIET: ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾਵਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾਵਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ?
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ: ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NCBI ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਲਕ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। NCBI ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਆਮਲੇਟ ਵਰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਲੇ: ਕੇਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਬਨਾਨਸ ਐਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ ਡੁਰਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼: ਏ ਮੈਟਾਬੋਲੌਮਿਕਸ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਲ਼ੀਦਾਰ: ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ NIH ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਫੋਲੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਜੋਂ ਭੁੰਨਣਾ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਦਿਮਾਗੀ ਭੋਜਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀ12 ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਲਮਨ ਜਾਂ ਮੈਕਰੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ B12 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਗਰਿੱਲਡ, ਬਰੋਇਲਡ ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।
ਥਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਥਕਾਵਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਕ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-