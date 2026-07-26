ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : July 26, 2026 at 3:16 PM IST
MONSOON HEALTH TIPS: ਮਾਨਸੂਨ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀਟਾਣੂ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਗੁਣਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਈ. ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂ ਪਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰੋਗਾਣੂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸਹੀਂ?
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- ਮੋਟੀ ਛਿੱਲ ਵਾਲੇ ਫਲ: ਕੇਲੇ, ਸੰਤਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਾਂ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਲਈ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਪਾਲਕ, ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ) ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭਿਓ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲ ਲਓ: ਸੇਬ, ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਫਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ
- ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਫਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਰਮ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਦਸਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ORS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਸਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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