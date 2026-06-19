ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : June 19, 2026 at 11:52 AM IST
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?
- ਕੌਫੀ - ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੀਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੌਫੀ ਨਾ ਪੀਓ।
- ਮੂੰਗਫਲੀ - ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਂ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਟਰ - ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ - ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
- ਸ਼ਰਾਬ - ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਉਡਾਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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