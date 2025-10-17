ETV Bharat / lifestyle

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

HEALTH CARE DURING FESTIVALS
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ (Getty Image)
October 17, 2025

HEALTH CARE DURING FESTIVALS: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਨੌਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਓ। ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਾਚਨ ਕਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ: ਮੌਸਮੀ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦ, ਪਪੀਤਾ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਆੜੂ, ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਅੰਬ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਜੁਲਾਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਚਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ,"ਇਹ ਫਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਲੀਅਮ ਭੁੱਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖੋ: ਡਾ. ਰਾਣਾ ਵਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਓ: ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਰਗਰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ, ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਓ: ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਚਨ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੱਧਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ, ਸੌਂਫ, ਜੀਰਾ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਆਮ ਨੀਂਦ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

HEALTHY EATING DURING FESTIVALS
DIWALI DIET
DIWALI 2025 DATE
DIWALI DIET CONTROL TIPS
HEALTH CARE DURING FESTIVALS

