ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਲਸਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : November 12, 2025 at 12:33 PM IST
GARLIC STORE: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਲਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਲਸਣ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਸਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਜੇਕਰ ਲਸਣ ਛਿੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਿੱਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਿੱਲੋ ਜਾਂ ਕੱਟੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
- ਲਸਣ ਨੂੰ ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਲੀਦਾਰ ਬੈਗ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ। ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਸਣ ਠੰਢਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਨਮੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਸਣ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਲਸਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੰਢਾ, ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਲਸਣ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੰਦ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਲਸਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
