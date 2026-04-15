ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ
ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : April 15, 2026 at 11:01 AM IST
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ, ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। IJRPAS ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੌਫੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਘੋਲ: ਜੇਕਰ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਫਿਰ ਦਾਗ਼ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਨ ਨੂੰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਦਾਗ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਾਗ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਓ।
ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਸਿਰਕਾ ਦਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਨ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਣਦੇਖੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਸੀਮ ਜਾਂ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪਾਟ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ।
ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤਰਲ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-