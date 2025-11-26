ETV Bharat / lifestyle

ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਤਰੁੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TRASH CAN SMELLS BAD
ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ (Getty Image)
ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚੋ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਬੂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਛਿੜਕੋ: ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਛਿੜਕੋ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਬੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕੋ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੌਫੀ ਬੀਨਜ਼: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਬੀਨਜ਼ ਬਦਬੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਬੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਓ: ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਲੀਚ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਪਰੇਅ, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿੱਟੀ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ: ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕਾਗਜ਼) ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਛਿਲਕੇ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

