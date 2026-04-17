ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਦੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਵੱਧ ਜਾਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 17, 2026 at 12:34 PM IST

Choose ETV Bharat

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 24x7 ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਮ ਕੂਲਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਮੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਮ ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਰ ਚਲਾਓ: ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਰ ਦੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੂਲਰ ਦੀ ਗਤੀ: ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ: ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਮੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਕੋਲ ਜਾਂ ਡੀਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

