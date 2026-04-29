ਕੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ!

ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

DO GREEN CHILIES SPOIL QUICKLY
ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 29, 2026 at 10:34 AM IST

ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। IJFMR ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਪਸੈਸਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹਟਾਓ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਮੀ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਣੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਣੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ, ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਰਚਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਜਾਂ ਛੇਦ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਓ। ਅੱਗੇ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪਲਾਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕਰਿਸਪਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੰਢਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਸੈਸਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖਰਾਬ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ - ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਨਰਮ, ਰੰਗੀਨ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੈਸੀਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਲਈ ਚੰਗਾ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੈਪਸੈਸਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਠੀਏ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਦ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

