ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੁਝਾਅ

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

HOUSE COOLING TIPS IN SUMMER
ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 10, 2026 at 3:18 PM IST

3 Min Read
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 40-42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

  • ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਕਵਰ, ਠੰਢਾ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਘਰ 'ਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਢੀ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੰਢਾ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਛੱਤ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ, ਫ਼ਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਬਲਾਇੰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
  • ਮਾਹਿਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਾਂ ਡਬਲ-ਗਲੇਜ਼ਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਠੰਢਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੋਜਨ ਅਤੇ ਇਨਕੈਂਡੇਸੈਂਟ ਬਲਬ 90% ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ LED ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਵਨ ਵਰਗੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

