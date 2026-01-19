ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਸਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਮਿਲੇਗੀ ਚੁਸਤੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : January 19, 2026 at 4:51 PM IST
BRAIN ACTIVE EXERCISE: ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੱਕਰ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਗੇਮਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਵਜਾਓ: ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹੇਲੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰੋ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡਸ, ਸੁਡੋਕੁ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ। 2020 ਦੇ NIH ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ: ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਊਰਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ: ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਚੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ।
ਨੱਚਣਾ: ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੰਤੂ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਦਿ।
