ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲਰ ਗਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

UNWANTED FACIAL HAIR REMOVAL
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 14, 2026 at 2:48 PM IST

UNWANTED FACIAL HAIR REMOVAL: ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ PCOS ਜਾਂ PCOD ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੋਡੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਨਮੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲੂਨ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ:-

ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ: ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਮਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਚਮਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਇੱਕ JPR ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ: ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ-ਭੂਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਟੂਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਓਟਸ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ: ਓਟਸ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਦੋ ਚਮਚ ਓਟਸ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਕੇਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

ਆਟਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ: ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚਮੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚਮਚ ਬੇਸਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬ: ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਪਪੀਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।

