ਫਰਿੱਜ 'ਚੋ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 4 ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਫਰਿੱਜ 'ਚੋ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : November 11, 2025 at 11:17 AM IST
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ
- ਉੱਲੀ
- ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ
- ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੋਜਨ
- ਗਲਤ ਸਫਾਈ
- ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਭੋਜਨ
- ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਾਪਮਾਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਗੰਧ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫਰਿੱਜ਼ 'ਚੋ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਪਾਊਡਰ: ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਕਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ: ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਲਗਭਗ 4-5 ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੇਂਦਾਂ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਨਿੰਬੂ: ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਪਰ ਹੈਕ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਨਿਚੋੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਠੰਢਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
