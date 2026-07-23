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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਉਪਾਅ

ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਓਕ (ਦੀਮਕ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

GET RID OF TERMITES
GET RID OF TERMITES (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 23, 2026 at 10:41 AM IST

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ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਮੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਓਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਓਕ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਓਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਓਕ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸਿਓਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਓਕ ਦੀਆਂ 2,750 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਤ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਲੱਕੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਓਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਓਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

  1. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਮੀ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿਓਕ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਸਿਓਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਸਿਓਕ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ।
  3. ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
  4. ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਓਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  5. ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  6. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ।
  7. ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰਲ ਸਿਓਕ ਜਾਂ ਸਿਓਕ-ਰੋਧੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  8. ਸਿਓਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਵਾਓ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿਓਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਸਿਓਕ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਸਿਓਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਕਾਗਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਰ ਸਿਓਕ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਓਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਣ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

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