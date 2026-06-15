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ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

HOW TO GET RID OF SPLIT ENDS
HOW TO GET RID OF SPLIT ENDS (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 15, 2026 at 1:07 PM IST

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ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਵਾਲ ਨਾ ਰਗੜੋ: ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌੜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀਦਾਰ ਰੱਖੋ: ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ-ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰਾਇਅਰ, ਬਲੋਅਰ, ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਅਤੇ ਕਰਲਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਅਰ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ, ਬੇਜਾਨ, ਭੁਰਭੁਰਾ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਕ ਜਾਂ ਸਾਟਿਨ ਸਕ੍ਰੰਚੀ ਸਧਾਰਨ ਰਬੜ ਬੈਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟ ਪੋਨੀਟੇਲ, ਕੌਰਨੋ, ਬੰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੇਲ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿਓ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੋਜੋਬਾ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ: ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਬਾਇਓਟਿਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਇਓਟਿਨ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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