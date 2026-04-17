ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੱਛਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

HOME REMEDIES FOR BLACK UNDERARMS
ਕੱਛਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (Getty Image)
Published : April 17, 2026 at 3:29 PM IST

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਲੀਵਲੇਸ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੱਛਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਮੋਟਾਪਾ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਕੱਛਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਪਰਸਪਿਰੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  4. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਨਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
  5. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  6. ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਰਗੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।

ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਸੀਨਾਮਾਈਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਆਲੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਰਗੜੋ।
  4. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬੇਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਧੋ ਲਓ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 2018 ਵਿੱਚ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾ. ਡੇਵਿਡ ਡਬਲਯੂ. ਟੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

