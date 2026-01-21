ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ...
Published : January 21, 2026 at 3:24 PM IST
EXCESSIVE ANGER ISSUES: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਐਪੀਲੈਪਸੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
- ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ: ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
- ਹਾਈਪਰਥਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ: ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਦੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ?
- ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ
- ਥੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
- ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?
- ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ
- ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CHD) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜਰਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।- ਡਾ. ਜੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 1-50 ਤੱਕ ਗਿਣੋ।
- ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ।
- ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।
- ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਗੁੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਮਨੋਰੋਗ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-