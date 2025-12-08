ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : December 8, 2025 at 3:13 PM IST
AVOID SKIN DISEASES IN WINTER: ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਖੁਜਲੀ, ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵਾਵਿਲਾਪੱਲੀ ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਲਾਗ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਖੁਜਲੀ, ਚੰਬਲ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਲਈ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਦੇ ਹੋਣ।
- ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਮ ਲਗਾਓ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਚੰਬਲ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਕਣ ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਟੋਪਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਟੋਪਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ (ਐਕਜ਼ੀਮਾ) ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ, ਲਾਲ, ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਰਕ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡੈਂਡਰਫ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੇਬੋਰੇਹਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਕਾਰਨ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
